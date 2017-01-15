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بدائل لكلمة لا

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بدائل لكلمة لا بدائل لكلمة لا

الأحد 15-01-2017 16:40

هنالك جملاً ستشكّل وقعاً إيجابيا على الطفل إن قيلت له، هذه الجمل هي بدائل لقول كلمة لا والتي تستخدم بكثرة لنهي الطفل وردعه عن فعل وتصرّف ما. استخدمي هذه البدائل عند محاولتك نهي طفلك بدلاً من قول لا له:

- بدلاً من قولك: لا تضرب.
قولي: من فضلك احتفظ بديك للغرض الذي خُلقت من أجله.

- بدلا من قولك: لا تقل هذا.
قولي: من فضلك استخدم كلمة أخرى.

- بدلا من قولك: توقف عن البكاء والصراخ.
قولي: استخدم الكلمات وليس الدموع

- بدلا من قولك: لا أسمعك.
قولي: هل بإمكانك أن تتحدث بصوت أعلى بقليل.

- بدلاً من قولك: لن أشتري لك

قولي: ماذا لو نفكر أولا فيما تحتاجه ونقرر بعدها

- بدلا من قولك: لا تزعل.
قولي: لا بأس بأن تشعر ببعض الحزن ولكن دعنا نفكر قليلا ونتحدث.

- بدلا من قولك: هذا ليس لك
قولي: هذا الغرض ل(فلان). ماذا لو تأخذ هذا بديلاً؟

- بدلا من قولك: توقف عن اللعب، كفى.
قولي: ربما نستطيع اللعب في وقت لاحق، علينا الذهاب بعد قليل.

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سيدتي