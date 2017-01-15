أعدي أطباقك الغنية بالفاكهة

كثيرون لا يدركون مدى فائدة هذا الكم الملون من الفاكهة، يستسيغون طعمه، ويبهرون بألوانه، لذلك نقدم لك أطباقًا سهلة التحضير تشرف على قيمتها الغذائية أخصائية التغذية، مال الشام كتيل.





أرز بالمانغو

ضعي في وعاء على النار ربع كوب من الأرز، وأضيفي إليه الحليب بالتدريج مع التحريك، وقد يستهلك قدرًا غير معين منه، على طريقة عمل الروزيتو، ويفضل أن يكون بلا سكر، فتعتمدين بذلك على حلاوة الفاكهة، ولا تنسي أن تضيفي ماء الورد على وجبتك المفيدة، وبعد الاستواء أضيفي فاكهتك المختارة، وقد تكون المانغو المقطعة مثلًا، وحركي المزيج، تم صبيه في الطبق.

فوائد المانغو

غني بالفيتامين C من أجل تسهيل امتصاص جسمها للكالسيوم الذي يحفّز نمو عظام الجنين وأسنانه وللحديد الذي يساعد في تكوين كريات الدم الحمراء ويجنّب الحامل خطر الأنيميا.

كما أنه يعالج الإمساك.

بيتزا التين

أعدي عجينة البيتزا التقليدية التي تتكون من الطحين والماء والزيت، ويمكنك الاستعانة بالجاهزة منها، مديها وأدخليها الفرن، وبعد الاستواء أضيفي إليها المربي التي ترغبين بها، ثم قطعي التين وصفيه بشكل أنيق على الوجه، ورشي البيتزا باللوز المقطع.

فوائد التين

يحتوي التين على نسبةٍ عاليةٍ من حمض الفوليك وفيتامين ب، وهما مسؤولان عن إنتاج خلايا الدم الحمراء، ويساعدان على نمو مخ الجنين.

بيتزا التفاح

أعدي عجينة البيتزا التقليدية التي ترغبين بها ثم ضعي التفاح المقطع على نار هادئة مع القليل من السكر الأسمر وما ترغبين به من القرفة، وقبل الوصول إلى درجة الاستواء، ارفعي شرائح التفاح وصفيها على العجينة، وزجيها في فرن 180 درجة لـ30 دقيقة.

فوائد التفاح

يعطي الحامل الطاقة اللازمة، ويخفف من الإرهاق الجسدي والذي بدوره يساعد في إمدادها الطعام إلى الجنين عبر الحبل السري.

بيض بالفراولة

تأكدي أنك ستستسيغين طعم هذا الطبق الصباحي، وما عليك إلا قلي البيض المضاف إليه القليل من الملح، ثم صفي شرائح الفراولة الطازجة فوق البيض، كما ترين في الصورة.

فوائد الفراولة

تحتوي على كمية من الفولات، الذي ينصح بتناوله أثناء فترة الحمل؛ لأنه يساعد على نمو الحبل الشوكي للطفل، ويقي من بعض التشوهات الخلقية.

سلطة الفاكهة بالخضار

هذا الطبق الساحر، أعدية بوضع أي نوع من الفاكهة ترغبين، وكما ترين في الصورة، اخترنا التوت البري، وأضفناه إلى الخضار مثل أوراق الجرجير الصغير، ثم أضيفي مقدار ملعقتين كبيرتين من عصير الليمون، والقليل من القرفة.

فوائد التوت

يستخدم أيضًا كمخفف للغثيان والتقيؤ الذي تصاب به الحامل، ويقلل نسبة الإجهاض؛ وذلك لأنه ينشط الدورة الدموية ويقويها، فهذا يساعد على توصيل المواد الغذائية للجنين، فيحافظ على صحته.

تارت السفرجل

اطبخي قطع السفرجل على النار، مع القليل من السكر ثم امزجي نصفها مع العجينة الرخوة التي أعددتها مسبقًا، وصبيها في قالب معدني، ثم صفي باقي قطع السفرجل التي وصلت إلى درجة الاستواء، وصفيها على وجه القالب، ثم زجيه في فرن متوسط الحرارة لـ30 دقيقة.

فوائد السفرجل

يعطر رائحة عرق البدن عند الحامل، كما أن اللب المسلوق أو المشوي لفاكهة السفرجل بمثابة علاج جيد ومضاد للقيء، كما أنه مفيد للواتي يعانين قرحة في المعدة، أو المصابات بارتفاع ضغط الدم.

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