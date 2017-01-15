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مساعد وزير العدل للطب الشرعي يستقبل المعينين الجدد

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مساعد وزير العدل للطب الشرعي يستقبل المعينين الجدد مساعد وزير العدل للطب الشرعي يستقبل المعينين الجدد

استقبل اليوم المستشار عمر مروان مساعد وزير العدل لقطاعي الخبراء والطب الشرعي، المعينين الجدد بالمعامل الكيماوية وأبحاث التزييف والتزوير بمصلحة الطب الشرعي.

ونقل موران إليهم تهنئة المستشار حسام عبد الرحيم وزير العدل بانضمامهم إلى مصلحة الطب الشرعي، مؤكدًا علي استقلالهم في الآراء الفنية، وضرورة الاستفادة من فترة التدريب، والاهتمام بالعمل، واحترام واجبات الوظيفة، وذلك باعتبار أنهم يعملون فى جهة من أهم الجهات التي تعاون القضاء في أداء رسالته.
> حضر اللقاء الدكتورهشام عبدالحميد رئيس قطاع الطب الشرعى، والمستشارين أسامة الغندور ونرمين أسمر عضوى المكتب الفنى لمساعد الوزير.

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