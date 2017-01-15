أخبار عاجلة

8 الصبح - تعرف على الحالة الجوية اليوم وموعد إنتهاء الموجة الغير مستقرة ونصيحة اليوم عن"الجريب فروت" -
8 الصبح - فقرة #أحسن_ناس ... أهم الاخبار والأحداث التى دارت فى محافظات الجمهورية -
8 الصبح - رامي رضوان يفصح بكل جراءة عن الدول والقنوات الداعمة للإرهاب فى مصر -
محافظ أسوان يتابع «الخلل الأمني» لحماية معابد النوبة -
بالصور.. سيارة حكومية تلقي الزبالة أمام منازل الأهالي ليلا -
«وقف الصيد ببحيرة ناصر» يشعل أسعار الفسيخ الأسوانى قبل شم النسيم -
«فيفا» يدين حادث انفجار قرب حافلة تقل فريق بروسيا دورتموند الألماني -
سفارة مصر بألمانيا تفتح أبوابها لتلقي العزاء في ضحايا تفجيرات الكنيستين -
الأمن الفلبيني يقتل قياديا في جماعة أبو سياف الإرهابية -
فيديو| سلفي لمظهر شاهين: «شفتك ماسك إيد واحدة عمال تعفص فيها» -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. الارشيف
  3. هو وهى
  4. سيدتي

ماذا تعرفين عن العلامة الدموية أثناء الحمل؟

Google+ Print
ماذا تعرفين عن العلامة الدموية أثناء الحمل؟ ماذا تعرفين عن العلامة الدموية أثناء الحمل؟

الأحد 15-01-2017 11:59

بكت هناء كثيراً وهي تخبر أمها أنه ورغم تأخر دورتها الشهرية لعدة أيام واستبشارها بحدوث الحمل الأول المنتظر فقد نزلت منها قطرة صغيرة من الدم، واعتقدت أنها علامة على قرب نزول الدورة الشهرية، ولكن أمها استبشرت وأخبرتها أن هذه علامة للحمل في أغلب الأوقات، ومعروفة عند النساء منذ القدم.
" سيدتي نت" جمعت شهادات حول هذه العلامة من أفواه النساء اللواتي مررن بالتجربة، وطلبت رأي الطب من الدكتور عدلي الحاج _ استشاري النساء والولادة_ فكانت الشهادات أولاً كالتالي:


• هناك نساء حملن عدة مرات، وأكدن أن دليل حملهن لم يكن سوى نزول قطرات باهتة من الدم بعد فوات موعد الدورة الشهرية وعدم نزول أي شيء بعدها؛ مما يؤكد حدوث الحمل.
• هناك نساء أشرن إلى أنهن رغم حدوث الحمل فهناك قطرة من الدم تنزل عليهن كل شهر مع موعد دورتهن الشهرية المعتاد ولا تعني أن الحمل يواجه خطراً، وتمر الأمور على خير ويطلق على هذه القطرة اسم " العلامة".
• ترى النساء أن من تنزل عندها العلامة كل شهر فهذا يدل على قوة التبويض عندها وبأنها امرأة "ولادة".


" سيدتي نت" سألت الدكتور الحاج حول العلامة ونزول الدم أثناء الحمل أو إمكانية أن تأتي الدورة الشهرية خلال أشهر الحمل فأشار إلى ما يلي:


• الدم الذي ينزل خلال الأشهر الثلاثة الأولى من الحمل يعتبر عادياً، وغير منذر بحدوث الإجهاض.
• الدم الذي ينزل مع بداية الحمل يعرف بالنزيف الاختراقي وهو بسبب انغراس البويضة ببطانة الرحم ويصاحبه بعض المغص، ويعرف عند العامة بـ"التجامعي" وليس سبباً للإجهاض بل لتأكيد حدوث الحمل، ويحدث عند قلة من النساء، ويستمر لمدة يومين على شكل نقاط وإذا زاد عن ذلك يصبح مقلقاً.
• في 20% من حالات الحمل قد ينزل الدم في كل شهر من أشهر الحمل، ويعرف بالحمل الغزلاني وهو ناتج من بطانة الرحم وليس دليلاً على حدوث حمل آخر، أو قوة التبويض عما تتخيل النساء؛ لأن الهرمونات التي تسبب الحمل الأول تمنع حدوث أي حمل آخر.

إعلان - Ads إعلان - Ads شبكةعيونالإخبارية

سيدتي