محمد بن زايد يجرى مباحثات مع الرئيس الكازاخستاني

استقبل صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان ولي عهد أبوظبي نائب القائد الأعلى للقوات المسلحة في قصر المشرف اليوم الرئيس نور سلطان نزار باييف رئيس جمهورية كازاخستان الذي يقوم بزيارة رسمية للبلاد.

وجرت للرئيس الكازاخستاني لدى وصوله إلى قصر المشرف مراسم استقبال رسمية توجه بعدها وصاحب سمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان إلى منصة الشرف وعزفت الموسيقى السلامين الوطنيين لجمهورية كازاخستان ودولة الإمارات العربية المتحدة فيما أطلقت المدفعية 21 طلقة تحية لضيف البلاد.

بعدها صافح الرئيس نور سلطان نزار باييف كبار مستقبليه فيما صافح صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان كبار المسؤولين المرافقين للرئيس الكازاخستاني.

وعقد صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان عقب مراسم الاستقبال جلسة مباحثات مع الرئيس الكازاخستاني بحثا خلالها علاقات التعاون والصداقة بين دولة الإمارات العربية المتحدة وجمهورية كازاخستان الصديقة وسبل دعمها وتطويرها بما يحقق المصالح المشتركة للبلدين والشعبين الصديقين إضافة إلى استعراض عدد من القضايا الإقليمية والدولية ذات الاهتمام المشترك.

ورحب صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان في بداية اللقاء بزيارة فخامة الرئيس الكازاخستاني والوفد المرافق له لدولة الإمارات العربية المتحدة، متمنيا سموه أن تسهم هذه الزيارة في استمرار تعزيز وتطوير العلاقات الثنائية بما يلبي رغبة قيادتي البلدين في فتح آفاق أوسع للتعاون المشترك في مختلف المجالات.

وأكد صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان خلال اللقاء أن دولة الإمارات العربية المتحدة بقيادة صاحب السمو الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان رئيس الدولة حفظه الله تمكنت بفضل الله عز وجل من أن تبني قاعدة متينة من العلاقات المتميزة مع الدول الشقيقة والصديقة من خلال سياسة قائمة على التعاون البناء والمثمر، منوها سموه بتطور العلاقات وتميزها مع جمهورية كازاخستان.

من جانبه أعرب الرئيس الكازاخستاني عن سعادته بزيارة دولة الإمارات العربية المتحدة مؤكدا خصوصية العلاقات التي تجمع البلدين الصديقين في مختلف المجالات ، وأشاد فخامته بما وصلت اليه دولة الإمارات العربية المتحدة من تطور وازدهار كبيرين.

وقدم خلال اللقاء تعازي جمهورية كازاخستان قيادة وشعبا في استشهاد عدد من أبناء الإمارات أثناء أداء مهامهم الإنسانية والخيرية في أفغانستان.

وأعرب الرئيس الكازاخستاني عن خالص العزاء وصادق المواساة لدولة الإمارات العربية المتحدة قيادة وحكومة وشعبا ولأسر الشهداء .. وتمنى الشفاء العاجل للمصابين وأكد إدانة جمهورية كازاخستان الشديدة للأعمال الإرهابية ووقوفها مع دولة الإمارات العربية المتحدة في التصدي للأعمال الإرهابية.

من جانبه أعرب صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان عن شكره وتقديره لما أبداه فخامة الرئيس الكازاخستاني من مشاعر نبيلة في هذا المصاب.

وتم خلال اللقاء بحث سبل تعزيز العلاقات الثنائية وتنميتها بين البلدين إلى مستويات وآفاق أوسع وارحب في مجالات الاقتصاد والطاقة والاستثمار والتبادل التجاري وتنظيم المعارض الدولية وغيرها من أوجه التعاون وذلك خدمة للمصالح المشتركة للبلدين والشعبين الصديقين.

وجرى خلال اللقاء تبادل وجهات النظر حول آخر المستجدات الإقليمية والدولية إضافة إلى عدد من المواضيع ذات الاهتمام المشترك.

وأكدا الجانبان في نهاية مباحثاتهما سعي البلدين لتطوير التعاون والصداقة بينهما في المجالات الاقتصادية والاستثمارية وزيادة حجم التبادل التجاري وفرص الاستثمار وذلك في ضوء الإمكانات التي يتمتع بهما البلدان وبما يلبي طموحات وتطلعات الشعبين الصديقين.

وأقام صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان مأدبة غداء تكريما لفخامة الرئيس نور سلطان نزار باييف والوفد المرافق له.

حضر اللقاء والمأدبة .. معالي الدكتورة أمل عبدالله القبيسي رئيسة المجلس الوطني الاتحادي وسمو الشيخ طحنون بن محمد آل نهيان ممثل الحاكم في المنطقة الشرقية و سمو الشيخ هزاع بن زايد آل نهيان نائب رئيس المجلس التنفيذي لإمارة أبوظبي والفريق سمو الشيخ سيف بن زايد آل نهيان نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الداخلية وسمو الشيخ منصور بن زايد آل نهيان نائب رئيس مجلس الوزراء وزير شؤون الرئاسة وسمو الشيخ حامد بن زايد آل نهيان رئيس ديوان ولي عهد أبوظبي وسمو الشيخ عبدالله بن زايد آل نهيان وزير الخارجية والتعاون الدولي وعدد من الشيوخ ومعالي الوزراء وكبار المسؤولين من مدنيين وعسكريين.

كما حضر اللقاء والمأدبة من الجانب الكازاخستاني.. معالي خيرات عبد الرحمانوف وزير الخارجية ومعالي أسكار مامين النائب الأول لرئيس الوزراء ومعالي نورلان أونجانوف مساعد رئيس جمهورية كازاخستان للشؤون الدولية ومعالي جينيس قاسيمبيك وزير الاستثمارات والتنمية ومعالي قانات بوزيمبايف وزير الطاقة ومعالي بيبوت أتامكولوف وزير الصناعة الدفاعية والفضائية ومعالي نورلان إيرميكبايف وزير شؤون الأديان والمجتمع المدني وسعادة خيرات لاما شريف سفير كازاخستان لدى الدولة وسعادة جاكيب أسانوف المدعي العام وسعادة أحميتجان إيسيموف رئيس مجلس إدارة الشركة الوطنية "أستانة إكسبو 2017" وسعادة أسيت إيسيكيشيف عمدة مدينة أستانة وسعادة باورجان بايبيك عمدة مدينة المآتي وعدد من كبار المسؤولين.