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تأجيل محاكمة علاء و جمال مبارك في «التلاعب بالبورصة» لـ 15 ابريل

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تأجيل محاكمة علاء و جمال مبارك في «التلاعب بالبورصة» لـ 15 ابريل تأجيل محاكمة علاء و جمال مبارك في «التلاعب بالبورصة» لـ 15 ابريل

أجلت محكمة جنايات القاهرة برئاسة المستشار أحمد أبو الفتوح ، محاكمة علاء و جمال مبارك و آخرين في قضية “التلاعب بالبورصة”، لجلسة 15 إبريل لإستكمال مرافعة المسئول عن الحقوق المدنية ، وتخصيص دور كامل لسماع مرافعات الدفاع.

أسندت النيابة العامة إلى المتهم جمال مبارك اشتراكه بطريقة الاتفاق والمساعدة مع موظفين عموميين في جريمة التربح والحصول لنفسه وشركاته بغير حق على مبالغ مالية مقدارها 493 مليونًا و628 ألفًا و646 جنيهًا، بأن اتفقوا فيما بينهم على بيع البنك الوطني لتحقيق مكاسب مالية لهم ولغيرهم ممن يرتبطون معهم بمصالح مشتركة وتمكينه من الاستحواذ على حصة من أسهم البنك عن طريق إحدى الشركات بدولة قبرص.

 

 

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