غدا.. رئيس الوزراء يلتقى الرئيس البيلاروسى بمقر إقامته

كتبت هند مختار

يلتقى المهندس شريف إسماعيل، رئيس الوزراء، غدا الاثنين، الرئيس البيلاروسى، ألكسندر لوكاشينكو، بحضور عدد من الوزراء بمقر إقامة الرئيس البيلاروسى.

ويتناول اللقاء بحث سبل التعاون الاقتصادى المشترك بين البلدين فى شتى المجالات، والتأكيد على التعاون بين مصر وبيلاررسيا فى ضوء العلاقات الثنائية.

وتأتى زيارة الرئيس البيلاروسى لمصر فى إطار الاحتفال بمرور 25 عامًا على إقامة العلاقات الدبلوماسية بين البلدين، ومن المقرر أن يلتقى الرئيس البيلاروسى ، فى إطار زيارته لمصر، برئيس مجلس النواب الدكتور على عبد العال.

ومن المقرر، أن يعقب هذا اللقاء توجه رئيس الوزراء لمقر الاتحادية للمشاركة باجتماع يرأسه الرئيس عبد الفتاح السيسى وبحضور عدد كبير من الوزراء .