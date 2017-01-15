بالمستندات.. بلاغ يطالب «الداخلية» بالإفصاح عن مكان احتجاز شابين بالزقازيق

تلقى النائب العام المستشار نبيل صادق، بلاغًا من عمرو عبد السلام، نائب منظمة الحق الدولية لحقوق الإنسان، لمطالبة وزير الداخلية بالإفصاح عن مكان احتجاز شابين هما إبراهيم رجب ابراهيم عرفات، أمير كمال الدين حسان اليماني من مدينة الزقازيق تم القبص عليهم بمعرفة الأمن الوطني من مدينة الزقازيق يوم 20/12الماضي دون سبب معلوم.

وقد تلقى نائب رئيس منظمة الحق شكوى من أهلية الشابان المقبوض عليهم بعدما تقدموا بعدد من البلاغات والتلغرافات للنائب

> العام ولوزير الداخلية ورئاسة الجمهورية والمجلس القومي لحقوق الإنسان مطالبين سلطات الدولة بمعرفة مصير أبنائهم ومكان احتجازهم إلا إنهم لم يتلقوا ردا حتى الآن بشأن مصير أبنائهم وخوفهم على حياتهم.

> وطالب عبدالسلام النائب العام بإلزام الجهات الأمنية بالشرقية بالإفصاح عن مكان الشابان المختفين منذ مايقرب من شهر حتى يتواصل اهليتهم معهم والسماح لمحاميهم بالتواصل معهم في حالة وجود اتهام موجه ضدهم وعرضهم على جهات التحقيق وتمكين محاميهم من حضور التحقيقات معهم أو الإفراج الفوري عنهم في حالة عدم وجود اتهام ضدهم.