ARAB IDOL: سر صراخ نانسي عجرم ولهذا السبب بكت أحلام

أتت حلقة نتائج يوم السبت من برنامج Arab Idol التي حلّ فيها"ريس الأغنية اللبنانية" ملحم زين ضيفاً لتنقذ حلقة الجمعة التي شهدت بعض الملل، لتعود أجواء الحماس والمنافسة في الستوديو من جديد. واستطاع ملحم بصوته القوي أن يجعل الجمهور يرقص معه ويحمّسالفنان وائل كفوري ليغني معه أغنية "يا هوى"، بعد أن فاجأه بها الأخير عند انتهاء وصلته الثانية. فكان "ديو" رائعاً بين فنانين لبنانيين عكسا صورة الصداقة الحقيقية التي تربط بين النجوم.

بكاء أحلام

أحلام ولليلة الثانية التي أثنى فيها جمهور "السوشيال ميديا" على إطلالتها التي حملت توقيع المصمم العالمي إيلي صعب، دمعت عيناها بعد تقديم المشتركات أغنية "أنا وشادي" للفنانة فيروز، حيث لم تستطع النجمة حبس دمعتها لتأثرها بالسيدة فيروز. كما برزت علاقة الصداقة الواضحة التي تربط ملحم زين بأحلام . فقد شوهد ملحم يتحدث معها قبل فقرته الثانية، وهي بدورها أثنت عليه مؤكدةأنه من الأصوات المهمة في لبنان هو ووائل كفوري. ونصحت المشتركين أن يتخذوا ملحم قدوتهم كونه خريج برنامج مواهب.

صراخ نانسي

النجمة نانسي عجرم وكالعادة لم "يرحمها" المعجبون في التقاط الصور معها على المسرح، وبمساعدة فريق عملها يصعد المعجبون إليها طمعاً في التقاط الصورة معها لتبقى ذكرى على هواتفهم أو لمشاركتها عبر "السوشيال ميديا".

أما نانسي فقد صرخت بسبب الشخص الذي كان يحمل "الطبلة" حين اقترب من اللجنة ظناً منها أنه سيقع في المساحة التي تفصل بين كراسي لجنة التحكيم والمسرح، ليردّ عليها حسن الشافعي"لا تقلقي إنه متيقن لهذا الأمر".

وبالعودة إلى الحلقة التي كانت مخصصة للطفولة، تم عرض صور للجنة التحكيم من طفولتهم باستثناء الفنانة أحلام، وقدم المشتركون لوحة "غرندايزر" التي لم تخدم العرض كثيراً. وكان بإمكان القيمين على البرنامج الاستعانة بلوحة أخرى تناسب موضوع "الطفولة" أكثر. وكان لافتاً أداء كل من نانسي ووائل مقطعاً من أغنية "يا بنات". ويشهد الجميع أن وائل هذا العام أكثر قرباً من الجمهور وكسر الحاجز الذي كان يقيمه معهم حيث يتصرف على طبيعته يغني ويرقص ويثير حماسة الجمهور الحاضر في الستوديو.

في نهاية الحلقة، أنهى الجمهور عبر التصويت مشوار كل من إسراء جمال من مصر وبندر مقري من السعودية وبقي 10 مشتركين لحلقة الأسبوع القادم. وسيكون ضيف حلقة السبت المقبل الشاب خالد.

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