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هدية بقيمة 100 ألف دولار من دريك لحبيبته جينيفر لوبيز

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الأحد 15-01-2017 17:24

ذكرت وسائل إعلام عالمية أنّ النجم الأمريكي الشهير دريك Drake قدّم لحبيبته النجمة الأمريكية جينيفر لوبيز Jennifer Lopez هدية بقيمة 100 ألف دولار.

وورد في التقارير أنّ الهدية عبارة عن عقد من الألماسي من مجموعة " Tiffany Victoria " المميّزة، وقد قدّمه لها في بداية العام.

وجاء في التقارير أنّ دريك البالغ من العمر 30 عاماً اشترى العقد الألماسي بكلّ ما ربحه من حفلته الأخيرة في مدينة لاس فيغاس، حيث كانت جينيفر البالغة من العمر 47 عاماً حاضرة فيها أيضاً.

وذكر أن النجمة العالمية ريهانا Rihanna، حبيبة دريك السابقة، كانت قد توقفت عن متابعة جينيفر لوبيز عبر وسائل التواصل الاجتماعي بعد الصور التي نشرتها الأخيرة، والتي تجمعها بدريك، كما توقفت سابقاً عن متابعة دريك بعد أن انتشر خبر ارتباطه بجينيفر.

 

 

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