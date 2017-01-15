صالح جمعة يتأخر عن مران الأهلي.. والبدرى يحذره

كتب فتحى الشافعى

عقد حسام البدرى المدير الفنى للأهلي، جلسة خاطفة مع صالح جمعة لاعب وسط الفريق على هامش المران المقام حالياً باستاد مختار التتش.

وجاءت جلسة البدرى مع صالح جمعة بعدما تأخر اللاعب عن مران الفريق لما يقرب من ربع ساعة، الأمر الذى دفع البدرى لتوجيه عتاب ولوم لجمعة وحذره من تكرار الأمر، وأنه ستكون هناك عقوبات كبيرة فى حال التكرار، لاسيما أن الدور الثانى سيحتاج فيه الفريق لكل اللاعبين جاهزين للاستعانة بهم فى أى وقت.

ويستعد الأهلى لمباراة الزمالك يوم 10 فبراير المقبل بالإمارات فى السوبر المحلى.

يذكر أن البدرى عاد إلى القاهرة أول أمس الجمعة، بعد قضاء اجازة فى كندا مع أسرته وقاد مران الأحمر أمس السبت، وعقد منذ قليل اجتماعا مع جهازه المعاون لمناقشة القائمة الأفريقية، خاصة أن اليوم هو الأخير فى رفع أى من اللاعبين من القائمة، بينما يحق له إضافة أى أسماء فى القائمة ويحق لهذه الأسماء المشاركة فى البطولة من بدايتها.