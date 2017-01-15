القبض على شخصين سرقا غطاء محبس مياه بسوهاج

سوهاج : محمود مقبول

القت قوات شرطة مركز ساقلتة بسوهاج القبض على "عمر أ ح "، و"حمدى ن م" المقيمين بمركز المراغة اثناء قيامهما بسرقة غطاء محبس مياه بقرية الجلاوية بمركز ساقلتة .

تم تحرير محضر بالواقعة وتحويلهما لنيابة جنايات ساقلتة جنوب بالقضية رقم 53 لعام 2017 لمباشرة التحقيقات.

وأكد اللواء المهندس محمد بدرى محمد دين رئيس مجلس إدارة شركة مياه الشرب والصرف الصحى بسوهاج والعضو المنتدب إن الخط الساخن 125 يستقبل بلاغات المواطنين حول سرقة أغطية بالوعات الصرف الصحى وأغطية محابس الغسيل، مطالبا مواطنى سوهاج بضرورة التصدى لتلك الظاهرة التى تعرض حياة المواطنين للخطر.