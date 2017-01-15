ضبط 5 سيارات تم التلاعب بأرقام وبصمات الشاسية الخاص بها بالوادى الجديد

الوادى الجديد - ماهر أبو نور

تمكنت قوة شرطة من إدارة مرور الوادى الجديد، بالتعاون مع إدارة البحث الجنائى بالمديرية من ضبط 5 سيارات متنوعة تم التلاعب فى بصمات الشاسية الخاصة بها بقصد تغيير ملامحها وتبين من الفحص الفنى للسيارات المضبوطة انه تم التعلاب فى ارقام الشاسيه الخاص بكل سيارة واثار لحامات وبالاستدلال عن الارقام الموجودة على الشاسيهات تبين انها غير موجودة بالإدارات المسجلة لديها تلك السيارات

وتم على الفور التحفظ على السيارات المضبوطة، وتحرر بها المحاضر رقم 17و18و19و20 جنح مركز شرطة الفرافرة لسنة 2017م والمحضر رقم 148 جنح قسم شرطة الخارجة وتمت احالتها الى النيابة العامة لمباشرة التحقيق .

ورد اخطار امنى الى اللواء عصام بدير مدير امن المحافظة يفيد بضبط 103350 ملاكى كفر الشيخ قيادة "اسامة .ع" 38 سنة جناينى ولا يحمل رخصة قيادة وبفحصها تبين انه تم التلاعب فى رقم الشاسيه برقم لا يتبع الحركة الحالية وتم تحريز السيارة وتحرر محضر بالواقعة كما تمكنت الادارة من ضبط "محمد .ع" اثناء قيادته للسيارة رقم 594ه.ج.ه ملاكى لاندكروزر وتبين وجود تلاعب برقم الشاسيه وتم التحفظ عليها وتحرر بها محضر .

كما تمكنت الادارة من ضبط "وصفى .س " اثناء قيادته للسيارة رقم 40102 نقل الوادى وتبين وجود تلاعب فى بصمة الشاسية كما تم ضبط محمد .ح 51 سنة ومقيم باحدى قرى الداخلة اثناء قيادته للسيارة رقم 21601 ملاكى الوادى وتبين وجود تلاعب فى ارقام الشاسيه الخاصة بها وتم تحريزها وتحرر بها محضر واحيل الى النيابة العامة .