جامعة المنصورة تناقش تطوير البحث العلمى مع "الأعلى" لمراكز التميز البحثى

عقد الدكتور محمد القناوى رئيس جامعة المنصورة ، الدكتور أشرف سويلم نائب رئيس الجامعة للدراسات العليا والبحوث اجتماعا مع أعضاء المجلس الأعلى لمراكز التميز البحثى بالجامعة لبحث خطة عمل المراكز البحثية والبحث العلمى خلال الفترة القادمة .

وتم خلال اللقاء التأكيد على ضرورة الاهتمام بنقل التكنولوجيا الحديثة فى صورة مشاريع تطبيقية للاستفادة منها فى المجالات المختلفة وتم مناقشة المشروعات المقدمة من هذه المراكز والتى تتطلب تحويلا من الجامعة

كما تم مناقشة احد المشروعات المقدمة لأكاديمية البحث العلمى للحصول على تمويل من صندوق STDF صندوق دعم المشروعات البحثية .

وأكد الدكتور محمد القناوى خلال الاجتماع على ضرورة وضع استراتيجية للابحاث التى تتم داخل الجامعة لكى تخدم مجالات ( الطاقة – المياة – الصحة بالاضافة لبعض المشروعات الطبية التطبيقية )