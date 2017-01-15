أخبار عاجلة

8 الصبح - تعرف على الحالة الجوية اليوم وموعد إنتهاء الموجة الغير مستقرة ونصيحة اليوم عن"الجريب فروت" -
8 الصبح - فقرة #أحسن_ناس ... أهم الاخبار والأحداث التى دارت فى محافظات الجمهورية -
8 الصبح - رامي رضوان يفصح بكل جراءة عن الدول والقنوات الداعمة للإرهاب فى مصر -
محافظ أسوان يتابع «الخلل الأمني» لحماية معابد النوبة -
بالصور.. سيارة حكومية تلقي الزبالة أمام منازل الأهالي ليلا -
«وقف الصيد ببحيرة ناصر» يشعل أسعار الفسيخ الأسوانى قبل شم النسيم -
«فيفا» يدين حادث انفجار قرب حافلة تقل فريق بروسيا دورتموند الألماني -
سفارة مصر بألمانيا تفتح أبوابها لتلقي العزاء في ضحايا تفجيرات الكنيستين -
الأمن الفلبيني يقتل قياديا في جماعة أبو سياف الإرهابية -
فيديو| سلفي لمظهر شاهين: «شفتك ماسك إيد واحدة عمال تعفص فيها» -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. الارشيف
  3. رياضة
  4. مصر 365

دمنهور يثير أزمة بين جماهير المحلة وأمن الغربية

Google+ Print
دمنهور يثير أزمة بين جماهير المحلة وأمن الغربية دمنهور يثير أزمة بين جماهير المحلة وأمن الغربية

>محمد غنيم

يشهد محيط استاد بلدية المحلة أزمة حادة بين أمن الغربية وعدد من جماهير نادى بلدية المحلة بعد رفض رجال الأمن دخول الجماهير، لحضور مباراة دمنهور أمام الفريق المحلاوى، مما أدى إلى قيام الجماهير بترديد هتافات قبل انطلاق اللقاء ضد مجلس الإدارة.

 

وقام مراقب اللقاء بتقديم فاكس رسمى من نادى دمنهور، يهدد فيه بالانسحاب من اللقاء فى حالة دخول جماهير لتشجيع بلدية المحلة.

 

وقام أحمد عاشور مراقب لجنة المسابقات بطرد كل الأعداد الزائدة من داخل مقصورة استاد البلدية، مما أدى لتدخل محمد الشافعى رئيس نادى بلدية المحلة لمنع خروج الجماهير.


>

إعلان - Ads إعلان - Ads شبكةعيونالإخبارية

مصر 365