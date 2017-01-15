دمنهور يثير أزمة بين جماهير المحلة وأمن الغربية

محمد غنيم

يشهد محيط استاد بلدية المحلة أزمة حادة بين أمن الغربية وعدد من جماهير نادى بلدية المحلة بعد رفض رجال الأمن دخول الجماهير، لحضور مباراة دمنهور أمام الفريق المحلاوى، مما أدى إلى قيام الجماهير بترديد هتافات قبل انطلاق اللقاء ضد مجلس الإدارة.

وقام مراقب اللقاء بتقديم فاكس رسمى من نادى دمنهور، يهدد فيه بالانسحاب من اللقاء فى حالة دخول جماهير لتشجيع بلدية المحلة.

وقام أحمد عاشور مراقب لجنة المسابقات بطرد كل الأعداد الزائدة من داخل مقصورة استاد البلدية، مما أدى لتدخل محمد الشافعى رئيس نادى بلدية المحلة لمنع خروج الجماهير.