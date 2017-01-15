شاهد مراحل تكوين الجنين برحم الأم بتقنية الـ "3D"

محمود أحمد عطا

انتشر على مواقع التواصل الإجتماعى مقطع فيديو بتقنيه 3D، يعرض مراحل تكون الجنين فى رحم الأم .

وقال الدكتورعادل ندا أستاذ مساعد النساء والتوليد بجامعة القاهرة واستشارى العقم وأطفال الأنابيب"عندما تتخصب البويضة فى قناة فالوب تتشكل النطفة، ثم تبدأ الانقسامات بداخلها، لكن دون تغيير حجمها".

وأضاف فى تصريحات لـ"اليوم السابع"، تنقسم البويضة إلى خليتين ثم أربعة ثم ثمانية و تستمر حركتها مدة خمسة أيام إلى أسبوع، ثم تكبر حتى تصل إلى الرحم، موضحاً أنه عند تخصيب البويضة يتهيأ جدار الرحم لتلتصق به النطفة، وعندئذ تسمى علقة، وبعد العلقة تتكون المضعة وتتشكل العظام كما يتضح من الفيديو.