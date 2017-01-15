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تجديد حبس هاكر بالإسكندرية 15 يوما لاختراقه 1936 حسابا بـ"فيس بوك" لسيدات

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تجديد حبس هاكر بالإسكندرية 15 يوما لاختراقه 1936 حسابا بـ"فيس بوك" لسيدات تجديد حبس هاكر بالإسكندرية 15 يوما لاختراقه 1936 حسابا بـ"فيس بوك" لسيدات

>الإسكندرية - هناء أبو العز

جدد المستشار أحمد عبد النبى، رئيس محكمة جنح الشئون المالية والتجارية بالإسكندرية، حبس هاكر 15 يوما على ذمة التحقيقات، بعد اتهامه باختراق 1936 حسابا خاصا بسيدات وفتيات ومساومتهم على عدم نشر صورها.

 

وكان المقدم محمد البرنس، رئيس مباحث قسم الاتصالات والمعلومات، بمديرية أمن الإسكندرية تلقى بلاغًا من إحدى الفتيات بالإسكندرية، يفيد تضررها من مجهول اخترق حسابها على موقع التواصل "فيس بوك"، وقيامة بتهديدها وابتزازها بطلب صور خاصة ومساومتها بها مقابل عدم نشر تلك الصور.

 

وعقب تقنين الإجراءات، تتبعت الأجهزة الأمنية الحساب المشار إليه ورصدت رقمه التعريفى، وبتتبعه فنيا تبين أن وراء ارتكاب الواقعة "اشرف. م "- 28 سنة، مقيم بدائرة قسم شرطة الدخيلة.

 

وتم استهداف المتهم، بالاشتراك مع قطاع مصلحة الأمن العام ومديرية أمن الإسكندرية، وضبط بمحل إقامته، وبتفتيش المسكن تم ضبط "جهاز حاسب آلى، و2 هاتف محمول، المرتكب من خلالهم الواقعة".

 

وبفحص المضبوطات تبين وجود صور للفتيات وصفحاتهم الخاصة على مواقع التواصل الاجتماعى، كما تبين وجود صور خاصة بالمبلغةوبتطوير الفحص الفنى تبين استخدام المتهم برامج اختراق لأجهزة الحاسبات تمكن من خلالها من اختراق العديد من أجهزة الحاسبات الخاصة بأشخاص بإجمالى 1936 سيدة وفتاة، ويقوم بتصويرهن ومساومتهن، وبمواجهته اعترف باستخدامه برامج ومواقع خاصة باختراق الحسابات لارتكاب تلك الواقعة ومئات الوقائع المماثلة، وتمكنه من الحصول على صور خاصة بالعديد من الفتيات حال وجودهن بمنازلهن وابتزازهم ومساومتهم مقابل عدم نشرها، تم تحرير المحضر رقم 37740 لسنة 2016 جنح الدخيلة وأخطرت النيابة لمباشرة التحقيقات.


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