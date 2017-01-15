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مؤمن زكريا ووليد سليمان والونش وباولو القوام الأساسى لمنتخب المحليين

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مؤمن زكريا ووليد سليمان والونش وباولو القوام الأساسى لمنتخب المحليين مؤمن زكريا ووليد سليمان والونش وباولو القوام الأساسى لمنتخب المحليين

>كتب محمد ربيع

استقر هانى رمزى المدير الفنى لمنتخب المحليين على القوام الأساسى للمنتخب، والذى سيكون النواة الأولى لتشكيل الذى يستعد لخوض تصفيات أمم أفريقيا 2018 بكينيا، والتى تبدأ فى أبريل المقبل.

 

رمزى اختار 7 لاعبين سيكونون هم القاعدة التى يبنى عليها المنتخب وهم: وليد سليمان ومؤمن زكريا ومحمود حمدى الونش وحسام باولو وعمرو مرعى وأحمد توفيق وحسام عاشور، ولكنهم لن ينضموا لمعسكر المنتخب المقبل الذى يبدأ السبت القادم، لانضمامهم للمنتخب العسكرى فى بطولة العالم العسكرية بعمان.

 

كما استقر رمزى على اختيار 4 أو 5 لاعبين من المميزين من القسم الثانى، وكذلك نفس العدد تقريبا من المميزين من مواليد 97.

 

كان رمزى قد استقر على إقامة المعسكر غدا الاثنين، إلا أنه فضل تأجيله لحين ترتيب بعض الأمور الخاصة بالمعسكر قبل انطلاقه، مثل الملابس وأدوات التدريب، حتى يكون المعسكر مفيدا للاعبين والجهاز الفنى.


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مصر 365

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