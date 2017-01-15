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رئيس بيلاروسيا: السيسى قوى وشجاع والشعب المصرى محظوظ بقيادته

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رئيس بيلاروسيا: السيسى قوى وشجاع والشعب المصرى محظوظ بقيادته رئيس بيلاروسيا: السيسى قوى وشجاع والشعب المصرى محظوظ بقيادته

>كتب سمير حسنى - محمد شعلان

أكد الرئيس البيلاروسى، ألكسندر لوكاشينكو، انفتاح بلاده الكامل فى جميع مجالات التعاون مع ، مبديا استعداد "مينسك" لتعزيز التعاون المشترك مع القاهرة، مضيفًا: "ليس لدينا أى موضوعات مغلقة فى مجال التعاون مع مصر، ومنفتحون بالكامل، ونحن نمتلك الخبرات، ومستعدون لكى نطلعكم على هذه الخبرة".

وأضاف الرئيس البيلاروسى خلال مؤتمر صحفى مشترك مع الرئيس بقصر الاتحادية، اليوم، الأحد، أثق فى وجود تعاون وثيق بين البلدين، والشعب المصرى له حظ كبير، ولأن بينهم شخص قوى شجاع يقود هذه الدولة، وأهنئ الشعب المصرى على وجوده بينهم، وعلى هذا الأساس أدعو الشعب المصرى للحفاظ على هذه القيادة والوحدة لكى يستطعوا أن يحققوا كل ما يتمنون.

وتعهد رئيس بيلاروسيا بوقوف بلاده بجانب مصر، مؤكدا التزامه بذلك.

 


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مصر 365

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