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"التموين": طرح 120 طن دواجن بـ25 جنيها للكيلو والأوراك بـ15جنيها بالمنافذ

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"التموين": طرح 120 طن دواجن بـ25 جنيها للكيلو والأوراك بـ15جنيها بالمنافذ "التموين": طرح 120 طن دواجن بـ25 جنيها للكيلو والأوراك بـ15جنيها بالمنافذ

> كتب مدحت وهبة

أعلن اللواء محمد على مصيلحى، وزير والتجارة الداخلية، بدء توريد ١٢٠ طناً من الدواجن وأجزاء الدواجن من جانب اتحاد منتجى الدواجن للشركات التابعة للوزارة كدفعة أولى من البروتوكول الذى تم توقيعه بين الوزارة واتحاد منتجى الدواجن فى مجلس الوزراء برئاسة المهندس شريف إسماعيل، فى نهاية نوفمبر الماضى والذى يتضمن توريد 20 ألف طن دواجن وأوراك دواجن محلية للوزارة لطرحها للمواطنين بأسعار مخفضة .

 

وقال وزير التموين، فى تصريحات صحفية اليوم الأحد، إنه تم الاتفاق على توريد باقى الكميات على دفعات خلال الأيام المقبلة للوزارة وتسليمها للشركات التابعة للقابضة للصناعات الغذائية، على أن يتم طرحها تباعاً فى منافذ الوزارة المختلفة التابعة لشركات المجمعات الاستهلاكية، كما سيتم طرح أجزاء الدواجن المحلية بالسيارات المتنقلة فى المناطق الأكثر احتياجاً بسعر 25 جنيهاً لكيلو الدواجن، و15 جنيها لكيلو الأوراك للمستهلك .

 

وأوضح مصيلحى، أنه تم تشكيل لجنة متابعة مستمرة من ممثلى الشركة القابضة للصناعات الغذائية، واتحاد منتجى الدواجن لتوريد باقى الدفعات والكميات بشكل دورى لطرحها بالأسواق لتوفير احتياجات المواطنين من السلع الاساسية بسعر مناسب، وفى إطار التعاون بين وزارتى التموين والزراعة واتحاد منتجى الدواجن.


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مصر 365

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