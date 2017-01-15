رئيس بيلاروسيا: ندعم الاتجاه السياسى للقيادة المصرية لاستقرار الشرق الأوسط

أكد ألكسندر لوكاشينكو رئيس بيلاروسيا، دعم بلاده الاتجاه السياسى للقيادة المصرية، التى تهدف إلى إقامة الاستقرار والأمن فى منطقة الشرق الأوسط، مشيرا إلى أنه أجرى مفاوضات مع الرئيس السيسى وتبادلا وجهات النظر حول طريقة زيادة التبادل التجارى بين البلدين وفق متطلبات السوق المحلية المصرية، والإنتاج المشترك وتصدير المنتجات البيلاروسية لمصر.

ودعم ألكسندر لوكاشينكو رئيس بيلاروسيا، فى مؤتمر صحفى مع الرئيس السيسى من قصر الاتحادية، اهتمام السيسى بإقامة منطقة التجارة الحرة مع الاتحاد الأوراسى التى ستعزز زيادة التبادل التجارى بين البلدين، مؤكدا دعم بلاده لكل أعمال الخاصة بالمجالات الانسانية.