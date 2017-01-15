انتبه.. أورام سرطانية سببها الأول وراثى ولا يوجد لها أعراض

كتبت آلاء الفقى

ذكر تقرير نشره الموقع الهندى "بولد سكاى" أن هناك أنواعا من السرطانات التى يلعب العامل الوراثى دورا كبيرا فى الإصابة بها ولا تظهر أعراضها فى البداية، مما يكون هناك صعوبة فى اكتشافها وعلاجها فى المراحل المبكرة، وبالنسبة للأشخاص المعرضين للإصابة بهذه السرطانات يجب عليهم إجراء الفحوصات اللازمة للكشف عن الأعراض الأولية للمرض.

وحسب التقرير فإن أنواع السرطانات التى يتم اكتشافها فى مرحلة متأخرة تشمل الآتى:

- سرطان البروستاتا

، هو نوع من الأورام التى تصيب غدة البروستاتا فى الرجال، وأصبحت شائعة فى الآونة الأخيرة خاصة بين الرجال فوق سن الـ50 عاما، ومن الممكن أن تكون مميتة، لأنها لا تظهر أى علامات للإصابة بها حتى تصل للعظام، مما يسبب الكثير من المضاعفات، لذا يجب على الرجل إجراء الفحوصات للكشف عن أى أعراض فى وقت مبكر وخاصة من لديهم عامل وراثى.

- أما بالنسبة لسرطان القولون

، فهو نوع من الأورام السرطانية التى تصيب الأمعاء وتصيب كلا من النساء والرجال، وهناك بعض الأعراض الأولية للإصابة به لكن تختلط بأمراض أخرى كآلام المعدة والقرحة وأعراض القولون العصبى.

-سرطان الخصية

: يؤثر على الأعضاء التناسلية للرجل، وأثبتت الدراسات أنه القاتل الصامت لا تظهر له أى علامات أو أعراض فى البداية، على الرغم من أن سرطان الخصية قابل للشفاء عند الكشف فى مراحل مبكرة، وإذا لم يتم الكشف عنه يمكن أن يصل لأجهزة أخرى من الجسم.