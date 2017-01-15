الخميس والجمعة.. محمد صلاح في ضيافة لميس الحديدي علي «سي بي سي»

كتبت- إنجي لطفي

نجحت الإعلامية لميس الحديدي، في تسجيل حلقتين خاصتين مع نجم الكرة المصري العالمي محمد صلاح، في أول حوار تليفزيوني له يذاع في تمام الساعة العاشرة والنصف مساءً يومي الخميس والجمعة المقبلين، على شاشة قناة “c.b.c”.

يدور الحوار الذي يصل مدته الي 3 ساعات، حول قصة محمد صلاح الكاملة من الحلم إلى البطولة والعالمية ومن الريف المصري إلى روما، حيث يبرز الحوار معنى البطولة وتحقيق الهدف والطموح وقصة الصعود الخاصة بنجم الكرة المصرية والعالمية.

كما يتطرق الحوار إلى حلم المنتخب المصري في البطولة الإفريقية، وهل تنجح مصر في تحقيق الحلم؟ وكيف يرى التحديات التي أمام المنتخب المصري؟ وكيف يمكن للفراعنة التغلب عليها؟.

وخلال الحوار يتحدث نجوم الكرة من زملاء صلاح وكبار مدربيه ومدربي المنتخب المشاهير، حول اللاعب وأبرز المواقف التي جمعته بهم وكيف يرون رحلته الكروية.

ويتضمن الحوار أيضًا مادة حية من الأماكن التي نشأ فيها والنوادي التي لعب لها محمد صلاح وعددًا من الشهادات الخاصة عنه من هذه الأماكن والأندية، حيث تتحدث شخصيات رياضية شهيرة ومهمة في كرة القدم المصرية، وهم لاعبون ونجوم لعبوا للمنتخب ومدربون ومديرون فنيون ونقاد عن بطولة الأمم وتوقعاتهم لفرص المنتخب فيها، وكيف حقق محمد صلاح بطولات سابقة، كما يكشفون عن تقييمهم لأداءه.

ويتحدث محمد صلاح أيضًا عن هذه البطولة التي يلعبها لأول مرة، خاصة وأن الفوز بها أحد أحلامه الشخصية.

ويكشف اللاعب المصري المحترف ونجم المنتخب المصري في حواره الحصري والشامل، عن قصة طموحه وصعوده من عائلة بسيطة ومدينة صغيرة إلى قمة الإحتراف في أحد أكبر الأندية العالمية.

ويتطرق في حديثه إلى قصصه ومواقفه التي لم يتحدث عنها من قبل في كواليس أندية إنجلترا وإيطاليا ومع أشهر نجوم أقوى دوريات وبطولات العالم، وكيف قابل التحديات في هذه الأندية، وكيف تغلب عليها وما نصيحته للاعبين الذي يسعون إلى الإحتراف خارجيًا، وكيف يقيم التجربة الشخصية في هذه المرحلة وما أهدافه المستقبلية.

ويكشف “صلاح” عن أحلامه مع منتخب مصر في البطولة الإفريقية، وفِي الطريق لكأس العالم القادمة ويتحدث أيضًا عن أسرار خاصة بأجمل مبارياته وأصعبها، وعن أهدافه وما أصعب هدف أحرزه في الشباك وما هي أصعب مباراة قدمها في مشواره الكروي حتى الآن، كما يوضح خطته المستقبلية في الإحتراف وكرة القدم، وأيضًا يتحدث عن الدوري المصري وكيف يقيمه ويراه وما الفرق بينه وبين الدوريات العالمية، بالإضافة إلى العديد من الموضوعات الأخرى الهامة التي يتناولها اللقاء.