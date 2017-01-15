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البورصة تربح 3.2 مليار جنيه بختام تعاملات جلسة بداية الأسبوع

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البورصة تربح 3.2 مليار جنيه بختام تعاملات جلسة بداية الأسبوع البورصة تربح 3.2 مليار جنيه بختام تعاملات جلسة بداية الأسبوع

مؤشرات البورصه

ربح رأس المال السوقى للبورصة المصرية، نحو 3.2 مليار جنيه بختام تعاملات جلسة اليوم، الأحد، بداية جلسات الأسبوع، ليغلق عند مستوى 632،896 مليار جنيه، وسط ارتفاع جماعى للمؤشرات كافة، عدا مؤشر الشركات الصغيرة والمتوسطة.

وارتفع مؤشر “إيجى إكس 30″ بنسبة 0.48% ليغلق عند مستوى 13287 نقطة، وصعد مؤشر “إيجى إكس 50″ بنسبة 1.53% ليغلق عند مستوى 2071 نقطة، وقفز مؤشر “إيجى إكس 20″ بنسبة 0.84% ليغلق عند مستوى 13422 نقطة، فيما تراجع مؤشر الشركات المتوسطة والصغيرة “إيجى إكس 70″ بنسبة 0.05% ليغلق عند مستوى 472 نقطة، وارتفع مؤشر “إيجى إكس 100″ الأوسع نطاقًا بنسبة 0.09% ليغلق عند مستوى 1155 نقطة.

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