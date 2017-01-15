سامح عاشور: سنطعن على قرار النيابة بحفظ قضية «سيدة الكرم»

صرح سامح عاشور نقيب المحامين، ورئيس هيئة الدفاع عن سيدة الكرم سعاد ثابت عبد الله، بأنه كلف أعضاء هيئة الدفاع من المنيا باستصدار صورة رسمية من قرار النيابة بحفظ القضية، للطعن على القرار أمام المحكمة.

وكانت تقارير صحفية كشفت أن نيابة أبوقرقاص حفظت القضية رقم 23668 لسنة 2016 جنح أبوقرقاص، والمتعلقة بسيدة الكرم.

يذكر أن «عاشور» التقى يونيو الماضي، بسيدة الكرم وزوجها، في محافظة المنيا، وشدد خلال اللقاء على دعمه القانوني لها، وأنه لن يترك حقها، مضيفا أن الشعب المصري بأكمله استنكر الواقعة لمنافاتها لأخلاق وآداب المجتمع.