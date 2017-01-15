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وزير الخارجية يلتقي مع المفوض الأوروبي لشئون سياسة الجوار بشأن المشروعات الجديدة

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وزير الخارجية يلتقي مع المفوض الأوروبي لشئون سياسة الجوار بشأن المشروعات الجديدة وزير الخارجية يلتقي مع المفوض الأوروبي لشئون سياسة الجوار بشأن المشروعات الجديدة

جانب من اللقاء

التقى سامح شكري، وزير الخارجية، على هامش مشاركته في مؤتمر السلام في الشرق الاوسط بباريس مع “يوهانس هان” المفوض الأوروبي لسياسة الجوار.

وصرح المستشار أحمد أبو زيد، المتحدث الرسمي باسم وزارة الخارجية، بأن اللقاء تناول بالأساس برامج التعاون بين والاتحاد الأوروبي، في إطار اتفاقية المشاركة الجديدة بين الجانبين، والمشروعات المزمع تمويلها من جانب الاتحاد الأوروبي في مصر خلال الفترة القادمة.

وتركزت المحادثات أيضاً على تناول قضية الهجرة غير الشرعية وتأثيراتها على الأوضاع في كل من أوروبا ومصر، وبرامج التعاون المشتركة بين الجانبين في هذا المجال، كما أطلع شكري المسئول الأوروبي على الجهود التي تقوم بها مصر لمساعدة الأطراف الليبية على تجاوز الخلافات فيما بينهم وتنفيذ اتفاق الصخيرات، فضلاً عن الرؤية المصرية لمساعدة الطرفين الفلسطيني والإسرائيلي على استئناف المفاوضات وتحريك عملية السلام.

وأضاف المتحدث باسم الخارجية، بأن مفوض سياسة الجوار بالاتحاد الأوروبي، إقترح ايفاد وفد فني إلى مصر خلال الفترة القادمة للتشاور مع الجانب المصري حول التفاصيل الخاصة بمشروعات التعاون المقترحة بين البلدين والدعم الأوروبي لمصر في مجال تنفيذ تلك المشروعات، حيث أكد الوزير شكري، على استعداد مصر لاستقبال الوفد وأن الاتصالات ستتم مع الجهات المصرية المختلقة لتأمين زيارة ناجحة للوفد الأوروبي لمصر للاستماع إلى الأولويات المصرية والمشروعات ذات الأهمية الخاصة لدى مصر لدعم برامج التنمية الاقتصادية والاجتماعية بها.

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