أخبار عاجلة

8 الصبح - تعرف على الحالة الجوية اليوم وموعد إنتهاء الموجة الغير مستقرة ونصيحة اليوم عن"الجريب فروت" -
8 الصبح - فقرة #أحسن_ناس ... أهم الاخبار والأحداث التى دارت فى محافظات الجمهورية -
8 الصبح - رامي رضوان يفصح بكل جراءة عن الدول والقنوات الداعمة للإرهاب فى مصر -
محافظ أسوان يتابع «الخلل الأمني» لحماية معابد النوبة -
بالصور.. سيارة حكومية تلقي الزبالة أمام منازل الأهالي ليلا -
«وقف الصيد ببحيرة ناصر» يشعل أسعار الفسيخ الأسوانى قبل شم النسيم -
«فيفا» يدين حادث انفجار قرب حافلة تقل فريق بروسيا دورتموند الألماني -
سفارة مصر بألمانيا تفتح أبوابها لتلقي العزاء في ضحايا تفجيرات الكنيستين -
الأمن الفلبيني يقتل قياديا في جماعة أبو سياف الإرهابية -
فيديو| سلفي لمظهر شاهين: «شفتك ماسك إيد واحدة عمال تعفص فيها» -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. الارشيف
  3. مصر
  4. سياسية
  5. مصر 365

رئيس بيلاروسيا يوجه الدعوة للرئيس السيسي لزيارة بلاده

Google+ Print
رئيس بيلاروسيا يوجه الدعوة للرئيس السيسي لزيارة بلاده رئيس بيلاروسيا يوجه الدعوة للرئيس السيسي لزيارة بلاده

>كتب سمير حسنى - محمد شعلان

وجه الرئيس البيلاروسى، ألكسندر لوكاشينكو، الدعوة للرئيس عبدالفتاح لزيارة بلاده، قائلا: "دعوت الرئيس بزيارة جمهورية بيلاروسيا فى الوقت الذى يراه مناسبا إليه، وسنكون مستعدون للقائه فى بلدنا".

فيما أعرب الرئيس عبدالفتاح السيسي عن شكره لرئيس بيلاروسيا، على دعوته للزيارة، قائًلا:" شكرا فخامة الرئيس على هذه الكلمات الرائعة والرقيقة وشكرا على الدعوة التى أتمنى من خلالها زيارة بلدكم الكريم".

جاء ذلك خلال مؤتمر صحفى مشترك بين الرئيس السيسي ونظيره البيلاروسى الكسندر لوكاشينكو، بقصر الاتحادية.


>

إعلان - Ads إعلان - Ads شبكةعيونالإخبارية

مصر 365

مواضيع متعلقة
فيديو| أديب: «استحملنا 30 سنة طوارئ 30 مع مبارك.. نصبر 3 شهور مع السيسي»

فيديو| أديب: «استحملنا 30 سنة طوارئ 30 مع مبارك.. نصبر 3 شهور مع السيسي»

مساء dmc - العرب اللندنية : الرئيس السيسي يسحب ملف تجديد الخطاب الديني من الأزهر

مساء dmc - العرب اللندنية : الرئيس السيسي يسحب ملف تجديد الخطاب الديني من الأزهر

مساء dmc - الإعلامي / أسامة كمال : الرئيس السيسي عنده حق والكلام اللي قاله مش تطيب خاطر المصريين

مساء dmc - الإعلامي / أسامة كمال : الرئيس السيسي عنده حق والكلام اللي قاله مش تطيب خاطر المصريين

اليوم.. السيسي يستقبل وزير الزراعة الألماني

اليوم.. السيسي يستقبل وزير الزراعة الألماني