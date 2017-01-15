رئيس بيلاروسيا يوجه الدعوة للرئيس السيسي لزيارة بلاده

كتب سمير حسنى - محمد شعلان

وجه الرئيس البيلاروسى، ألكسندر لوكاشينكو، الدعوة للرئيس عبدالفتاح السيسي لزيارة بلاده، قائلا: "دعوت الرئيس بزيارة جمهورية بيلاروسيا فى الوقت الذى يراه مناسبا إليه، وسنكون مستعدون للقائه فى بلدنا".

فيما أعرب الرئيس عبدالفتاح السيسي عن شكره لرئيس بيلاروسيا، على دعوته للزيارة، قائًلا:" شكرا فخامة الرئيس على هذه الكلمات الرائعة والرقيقة وشكرا على الدعوة التى أتمنى من خلالها زيارة بلدكم الكريم".

جاء ذلك خلال مؤتمر صحفى مشترك بين الرئيس السيسي ونظيره البيلاروسى الكسندر لوكاشينكو، بقصر الاتحادية.