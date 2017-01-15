بدء مناورات عسكرية مشتركة بين الإمارات وبريطانيا

أبوظبى(أ ش أ)

بدأت القوات المسلحة الإماراتية والقوات البريطانية، اليوم الأحد، التمرين العسكرى المشترك "خنجر البحر2017" فى إطار التعاون والتنسيق وتبادل الخبرات والمعلومات العسكرية بين البلدين.

وذكرت وكالة الأنباء الإماراتية (وام) أن التمرين سيستمر عدة أيام ويتضمن سلسلة من التدريبات العسكرية المشتركة، وذلك فى إطار استراتيجية موحدة لتعزيز التعاون العسكرى بين القوات الإماراتية والقوات البريطانية فى سبيل توحيد العمل المشترك وأسلوب التدريب الأمثل لرفع الكفاءة القتالية للقوات الإماراتية بما يواكب العصر.

يذكر أن قادة دول الخليج وبريطانيا اتفقوا خلال القمة الخليجية البريطانية التى جمعت قادة دول الخليج مع رئيسة وزراء بريطانيا تيريزا ماى بالبحرين فى ديسمبر الماضى "على إطلاق شراكة استراتيجية بين الجانبين لتعزيز علاقات أوثق فى كافة المجالات، بما فى ذلك السياسية والدفاعية والأمنية والتجارية".