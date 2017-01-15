السجن 10 سنوات لشقيقين بتهمة قتل وسرقة صاحب حوش ماشية بقفط

قنا – هند المغربى

قضت محكمة جنايات قنا، برئاسة المستشار عبد الفتاح أحمد الصغير، وعضوية المستشارين أيمن محمد، وعماد سامي وردخان، وسكرتارية محروس عبد اللطيف ومحمد حسنى، بالسجن 10 سنوات لشقيقين متهمين بقتل وسرقة صاحب حوش ماشية بمركز قفط بالإكراه فى القضية التى حملت رقم 3465 لسنة 2015جنايات قفط .

ترجع أحداث القضية إلى 27 يناير 2015 عندما تلقت الأجهزة الأمنية بمركز شرطة قفط ، بلاغًا من جيران المجني عليه محمود عبد الواحد بقيام مجموعة من الأشخاص بسرقة مواشى الحوش الخاص به واطلاق الاعيرة النارية عليه التي أودت بحياته في الحال.

وأفادت تحريات المباحث، بأن وراء ارتكاب الواقعة، " أحمد. ج. ح" (26 عامًا) من قرية القلعة بقفط محبوس، وشقيقه " عصام. ج .ح" وشقيقتهما" كريمة "، و " جابر. ح. م. ع" (77 عامًا _ معاش)، و" أشرف. ك. ح"، و"مصطفي. ك.ح"، و " خالد. ج. ح" (42 عامًا _ عامل زراعي) هاربين، حيث قام المتهمين بتحريض من المتهمة الثالثة بالتسلل الي " الحظيرة " مستخدمين بندقيتين آليتين وتمكنوا من شل مقاومته والإستيلاء علي الماشية، واثناء محاولة مقاومتهم اطلقوا عليه اعيرة نارية.

تم ضبط المتهمان وبحوزتهم المسروقات، ووجهت النيابة لجميع المتهمين تهمة القتل والسرقة بالاكراه وأحالت النيابة العامة القضية المقيدة برقم 3465 لسنة 2015 كلى قنا، إلى محكمة جنايات قنا ، وقضت المحكمة، على المتهم الاول والثاني حضوريًا بالسجن 10 سنوات.