ضبط لص متلبساً بسرقة مهمات مصلحية خاصة بالسكة الحديد

كتب محمود عبد الراضى

القت وحدة مباحث قسم شرطة محطة سكك حديد سيدى جابر القبض على "ع.س" متلبسا بسرقة مهمات مصلحيه خاصة بالسكة الحديد " 3 شباك الوميتال، و 7 قطع الوميتال خاصة بنوافذ عربات القطارات" من إحدى عربات القطارات المخزنة بحوش محطة سكك حديد سيدى جابر، وبمواجهة المتهم اعترف بارتكابه الواقعة.

وضبطت وحدة مباحث قسم مكافحة جرائم النشل مسجل شقى خطر فئة" ج " سرقات عامة وسبق اتهامه فى 10 قضايا آخرها قضية جنح قسم شرطة شبرا " نشل " متلبساً بنشل حافظة نقود بداخلها مبلغ 105 جنيه وبعض الأوراق اثناء تواجده بمحطة اتوبيس جزيرة بدران للنقل العام بشبرا .

ونجحت وحدة مباحث قسم شرطة محطة سكك حديد الجيزة في ضبط شاب اثناء تواجده بمحطة سكك حديد الجيزة، وبالكشف عن المتهم تبين أنه مطلوب ضبطه للتنفيذ في 60 قضية تبديد .