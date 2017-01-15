النيابة تستمع لاقوال مقدم بلاغ التحريض ضد ياسر برهامى

كتب أحمد متولى

قال طارق محمود، المحامى بالنقض، إن نيابة استئناف الإسكندرية، استمعت لأقواله فى البلاغ رقم 111 لـسنة 2017، المقدم منه ضد الشيخ ياسر برهامى، نائب رئيس مجلس إدارة الدعوة السلفية، ويتهمه فيه بالتحريض على ذبح المواطن "يوسف لمعى" صاحب محل الخمور بالإسكندرية.

وأوضح محمود فى تصريح خاص لـ"اليوم السابع" أن النيابة وثقت أقواله فى محضر تحقيق رسمى، حيث وجه اتهاما مباشرا لـ"برهامى" بالمسئولية عن حادث ذبح المجنى عليه "لمعى"، الذى ارتكبه السلفى "عادل أبو النور سليمان".

وأضاف أن توجيه الاتهام للشيخ ياسر برهامى، يستند إلى اعترافات المتهم بارتكاب الجريمة أمام النيابة العامة، التى أكد فيها أنه ذبح المواطن القبطى "يوسف لمعى"، صاحب محل الخمور، استنادا إلى فتاوى "برهامى" المحرضة على أبناء الطائفة المسيحية فى مصر.

وأشار المحامى طارق محمود، خلال جلسة التحقيق، إلى فتاوى أصدرها ياسر برهامى عبر صفحته الرسمية بموقع التواصل الاجتماعى "فيس بوك"، تتضمن تكفير للأقباط، وتحريم تهنئتهم بأعيادهم، ودروس وخطابات تحريضية ضد المسيحيين تتحدث عن دفع الجزية، ما تسبب فى قيام المتهم بارتكاب جريمة الذبح.

وأحالت نيابة شرق الإسكندرية الكلية، السلفى عادل أبو النور سليمان، للمحاكمة الجنائية، لاتهامه بقتل يوسف لمعى صاحب محل خمور، عن طريق ذبحه بـ"سكين" فى أعقاب رفض المجنى عليه طلب المتهم بوقف بيع الخمور.

ووجهت النيابة العامة للمتهم، تهمتى القتل العمد مع سبق الإصرار والترصد، وحيازة سلاح أبيض بدون ترخيص.

وكشفت التحقيقات، أن المتهم عقد العزم وبيت النية لقتل المجنى عليه انتقاماً منه لقيامه ببيع الخمور، حيث اعترف أمام النيابة بسابقة تردده على المحل المملوك للقتيل، لمطالبته بالتوقف عن بيع الخمور، وفقا لفريضة الأمر بالمعروف والنهى عن المنكر.

وأقر المتهم، أنه أعد لجريمته "سكين" أخفاها بين ملابسه، وتوجه قبل ارتكاب جريمة القتل بحوالى ساعتين إلى محل المجنى عليه إلا أنه لم يجده، فجلس على أحد المقاهى وانتظر بعض الوقت لحين حضوره، ثم توجه إليه مرة أخرى فوجده جالساً أمام المحل، ومن ثم قام بالإمساك برأسه وذبحه بالسكين من رقبته.