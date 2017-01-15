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تأجيل دعوى إسقاط الجنسية عن المتهمين باغتيال النائب العام

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تأجيل دعوى إسقاط الجنسية عن المتهمين باغتيال النائب العام تأجيل دعوى إسقاط الجنسية عن المتهمين باغتيال النائب العام

المستشار الراحل هشام بركات – أرشيفية

قررت محكمة القضاء الإداري، تأجيل الدعوى المقامة من سمير صبري المحامي، والتي يطالب فيها بإسقاط الجنسية المصرية عن يحيى السيد إبراهيم موسى، المتحدث باسم وزير الصحة، في عهد الإخوان، لتخطيطه لعملية اغتيال النائب العام المستشار هشام بركات لجلسة ٢٣ ابريل لإعلان الخصوم.

 

وأكد أن هناك عناصر إرهابية إخوانية هاربة في تركيا ومعاونيها في غزة خططت لعملية اغتيال المستشار هشام بركات، مضيفًا أن “الإخوانى الهارب إلى تركيا يحيى موسى، المخطط الرئيسي لاغتيال المستشار هشام بركات، وجاء في حديثه بأنه قبل حادث تفجير موكب النائب العام هشام بركات، بفترة صدر التكليف بالعملية من الإخوانى الهارب إلى تركيا، يحيى السيد إبراهيم موسى والمتحدث الرسمي باسم وزير الصحة، وهو الدكتور محمد مصطفى حامد، وقت حكم الإخوان”.

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