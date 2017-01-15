السجن 3 سنوات لعاطل اعتدى على ضابط شرطة خلال فض مشاجرة

قضت محكمة جنايات شمال القاهرة بالعباسية، بمعاقبة عاطل يدعى أحمد محمود وشهرته “أحمد شيبه”، بالسجن 3 سنوات، بتهمة التعدى على ضابط شرطة دائرة قسم باب الشعرية.

صدر القرار برئاسة المستشار محمد حسين اليمنى، وعضوية المستشارين صلاح عبد الرحمن ومحمود عامر، وسكرتارية عصام ترك.

تعود تفاصيل القضية عند نشوب مشاجرة بين عائلة المتهم وأخرى بالمنطقة، بسبب خلاف على الجيرة، استخدم على إثرها المتهم سلاحا ناريا.

وعند انتقال قوة أمنية الي مكان الحادث، وخلال محاولة أحد ضباط الشرطة ضبط المتهم اعتدى عليه وأشهر السلاح فى وجهه، وأحدث به إصابات طفيفة وفر هاربا.

وعند ضبط المتهم عثر بحوزته على مفرقعات من (كلورات البوتاسيوم وأكاسيد المعادن) وفرد خرطوش، وذخائر حية، وأسندت له النيابة تهمة حيازة مفرقعات وأسلحة نارية والاعتداء على الشرطة.