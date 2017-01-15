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سامح شكرى يلتقى أمين عام منظمة التعاون الإسلامى على هامش مؤتمر باريس

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سامح شكرى يلتقى أمين عام منظمة التعاون الإسلامى على هامش مؤتمر باريس سامح شكرى يلتقى أمين عام منظمة التعاون الإسلامى على هامش مؤتمر باريس

>باريس (أ ش أ)

عقد وزير الخارجية سامح شكرى اليوم الأحد، لقاء مع الأمين العام لمنظمة التعاون الإسلامى يوسف بن أحمد العثيمين، وذلك على هامش مشاركته بمؤتمر باريس الدولى حول السلام فى الشرق الأوسط.

وقد تناول اللقاء الخطوات التى يجب اتخاذها لدفع عملية السلام ودعم القضيّة الفلسطينيّة، وكذلك النتائج المرجوة من مؤتمر باريس، فضلا عن استعراض أبرز القضايا الإقليمية والدولية ذات الاهتمام المشترك.

كما عقد شكرى لقاء آخر مع مفوض سياسة الجوار الأوروبى ومفاوضات التوسع يوهانس هان.

وكان مؤتمر باريس حول السلام فى الشرق الأوسط قد بدء أعماله صباح اليوم بالعاصمة الفرنسية بمشاركة 70 دولة ومنظمة من بينهما والجامعة العربية، وفى غياب طرفى النزاع الفلسطينيين والإسرائيليين.


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