حقوق الإنسان العربية ترحب بإلغاء العقوبات الاقتصادية على السودان

وقال دكتور هادى بن على اليامي فى بيان صادر عن اللجنة بالقاهرة، إن هذه العقوبات شكلت تحديا كبيرا للتنمية فى السودان، الذى خرج من أطول نزاع أهلى مسلح فى القارة الأفريقية، فضلا عن خسارته لجزء كبير من موارده بعد انفصال جنوب السودان.

وأضاف الدكتور هادى اليامى أن لجنة حقوق الإنسان العربية لاحظت الآثار السلبية الناجمة عن العقوبات الاقتصادية القسرية الأحادية التى تعرض لها السودان على مدار سنوات.

وأشار إلى أن لجنة حقوق الإنسان العربية ناقشت التقرير الأول المقدم من جمهورية السودان خلال شهر نوفمبر 2015، وخلصت إلى أن تلك العقوبات الاقتصادية تقوض فرص التمتع بحقوق الإنسان بما فيها الحق فى التنمية.

وأضاف أن اللجنة دعت فى ملاحظاتها الختامية جامعة الدول العربية والدول العربية الأعضاء فيها لتقديم الدعم المالى والفنى للسودان لمساعدته على تجاوز الآثار السلبية للتدابير القسرية الأحادية والتى تؤثر على التمتع بحقوق الإنسان لاسيما الحقوق الاقتصادية والاجتماعية والحق فى التنمية.

وأعرب هادى اليامى عن أمله فى أن يشكل قرار رفع العقوبات الاقتصادية عن السودان فى مساعدته على الوفاء بالحقوق والحريات المنصوص عليها فى الميثاق العربى لحقوق الإنسان.

وذكر اليامى بأن موقف لجنة حقوق الإنسان العربية التابعة لجامعة الدول العربية ينسجم مع قرارات مجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة والذى عين مقررا خاصا معنى بالتأثير السلبي للتدابير القسرية الانفرادية على التمتع بحقوق الإنسان فى مايو 2015.