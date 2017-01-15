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العاهل السعودى يقلد ملك أسبانيا قلادة الملك عبد العزيز

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العاهل السعودى يقلد ملك أسبانيا قلادة الملك عبد العزيز العاهل السعودى يقلد ملك أسبانيا قلادة الملك عبد العزيز

>الرياض (أ ش أ)

قلد خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز آل سعود، ملك أسبانيا فيليب السادس قلادة الملك عبد العزيز وهى أرفع الأوسمة درجة، وتمنح تكريما للملوك ورؤساء الدول.

وذكرت وكالة الأنباء السعودية (واس) أن الملك سلمان استقبل ملك أسبانيا فى قصر اليمامة اليوم الأحد.

وأضافت أن خادم الحرمين الشريفين استقبل أيضا مفتى الجمهورية اللبنانية الشيخ عبد اللطيف دريان، بحضور وزير الدولة عضو مجلس الوزراء الدكتور مساعد بن محمد العيبان، ووزير الثقافة والإعلام الدكتور عادل بن زيد الطريفى وعدد من المسئولين اللبنانيين.


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