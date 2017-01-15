إحالة بلاغ يتهم «البراداعي» بالتخابر إلى أمن الدولة

قررالنائب العام المستشار نبيل صادق، إحالة البلاغ المقدم من طارق محمود، المحامي بالنقض، ضد الدكتور محمد البرادعي، مؤسس حزب الدستور، ودان براين، مسئول جهاز المخابرات الأمريكي

ة CIA بمنطقة الشرق الأوسط، لنيابة أمن الدولة العليا، للتحقيق في الاتهامات الموجهة إليه بالتخابر ضد مصر.وسوف تقوم النيابة بدراسة البلاغ وتخاذ الازم بشانة

وزعم مقدم البلاغ المقيد بالنيابة العامة تحت رقم 375 لسنة 2017 عرائض النائب العام، أن الدكتور محمد البرادعي ارتكب جريمة التخابر، عن طريق إمداد ضابط المخابرات الأمريكية المشكو فى حقه، بمعلومات تمس الأمن القومى المصرى، ونقل أسرار اللقاءات التي أجرها مع مسئولين بالدولة، استنادا لنص المكالمة الهاتفية التى أذاعها الإعلامى أحمد موسى خلال حلقات برنامجه (على مسئوليتى) المذاع على قناة صدى البلد بتاريخ 10/1/2017.

واتهم البلاغ “البرادعى” الضابط بإمداد ودان براين، مسئول جهاز المخابرات الأمريكية CIA بمنطقة الشرق الأوسط، بمعلومات عن الأوضاع الأمنية والاقتصادية والسياسية، اطلع عليها خلال الأحداث المتعاقبة بعد ثورة 25 يناير.

> وقال مقدم البلاغ، إن “البرادعى” ارتكب جريمة التخابر مع دول أجنبية، وهى الجريمة المعاقب عليها بالمادة 77 فقرة (ج . د) والتى تعاقب بالسجن كل من سعى لدى دولة أجنبية، أو أحد ممن يعملون لمصلحتها، أو تخابر معها، أو مع من كان له شأن فى الإضرار بمركز مصر الحربى أو السياسى أو الدبلوماسى أو الاقتصادى .

وطالب فى بلاغه بإصدار أمر ضبط وإحضار ضد كل من محمد البرادعى، وضابط المخابرات الأمريكى دان براين، ووضعهم على قوائم ترقب الوصول للقبض عليهم فور دخولهم الأراضى المصرية.