أخبار عاجلة

8 الصبح - تعرف على الحالة الجوية اليوم وموعد إنتهاء الموجة الغير مستقرة ونصيحة اليوم عن"الجريب فروت" -
8 الصبح - فقرة #أحسن_ناس ... أهم الاخبار والأحداث التى دارت فى محافظات الجمهورية -
8 الصبح - رامي رضوان يفصح بكل جراءة عن الدول والقنوات الداعمة للإرهاب فى مصر -
محافظ أسوان يتابع «الخلل الأمني» لحماية معابد النوبة -
بالصور.. سيارة حكومية تلقي الزبالة أمام منازل الأهالي ليلا -
«وقف الصيد ببحيرة ناصر» يشعل أسعار الفسيخ الأسوانى قبل شم النسيم -
«فيفا» يدين حادث انفجار قرب حافلة تقل فريق بروسيا دورتموند الألماني -
سفارة مصر بألمانيا تفتح أبوابها لتلقي العزاء في ضحايا تفجيرات الكنيستين -
الأمن الفلبيني يقتل قياديا في جماعة أبو سياف الإرهابية -
فيديو| سلفي لمظهر شاهين: «شفتك ماسك إيد واحدة عمال تعفص فيها» -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. الارشيف
  3. مصر
  4. سياسية
  5. مصر 365

نتائج تحليل عينة مخدرات عامل مزلقان العياط "سلبية"

Google+ Print
نتائج تحليل عينة مخدرات عامل مزلقان العياط "سلبية" نتائج تحليل عينة مخدرات عامل مزلقان العياط "سلبية"

>كتب أحمد الجعفرى

تسلمت نيابة العياط، برئاسة المستشار إسلام على مدير النيابة تقرير تحليل عينة المخدرات لعامل المزلقان المتهم فى حادث اصطدام قطار بسيارة ميكروباص، أثناء عبورها مزلقان قرية العطف بمركز العياط بجنوب الجيزة، والذى أسفر عن مصرع شخصين.

 

وكشف التقرير عن سلبية العينة التى تم سحبها من المتهم، ما يعنى عدم تعاطيه للمواد المخدرة أثناء وقوع الحادث.

 

وكانت مناظرة النيابة لجثث الضحايا قد كشفت أنهم مصابون بتهشم فى الجمجمة ووجود كدمات وتهتكات وجروح فى مناطق متفرقة من باقى أنحاء الجسد، وأمرت النيابة بدفنهم وتشريحهم، وكشفت التحقيقات أن عامل المزلقان لم يخبر قائد السيارة الميكروباص بالتوقف لقدوم القطار ما دفعه لعبور المزلقان، ليقع الحادث.


>

إعلان - Ads إعلان - Ads شبكةعيونالإخبارية

مصر 365