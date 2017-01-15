نتائج تحليل عينة مخدرات عامل مزلقان العياط "سلبية"

كتب أحمد الجعفرى

تسلمت نيابة العياط، برئاسة المستشار إسلام على مدير النيابة تقرير تحليل عينة المخدرات لعامل المزلقان المتهم فى حادث اصطدام قطار بسيارة ميكروباص، أثناء عبورها مزلقان قرية العطف بمركز العياط بجنوب الجيزة، والذى أسفر عن مصرع شخصين.

وكشف التقرير عن سلبية العينة التى تم سحبها من المتهم، ما يعنى عدم تعاطيه للمواد المخدرة أثناء وقوع الحادث.

وكانت مناظرة النيابة لجثث الضحايا قد كشفت أنهم مصابون بتهشم فى الجمجمة ووجود كدمات وتهتكات وجروح فى مناطق متفرقة من باقى أنحاء الجسد، وأمرت النيابة بدفنهم وتشريحهم، وكشفت التحقيقات أن عامل المزلقان لم يخبر قائد السيارة الميكروباص بالتوقف لقدوم القطار ما دفعه لعبور المزلقان، ليقع الحادث.