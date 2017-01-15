خبراء روس يتوقعون عودة السياحة لمصر خلال الـ 3 أشهر المقبلة

كتب – محمود محيى

أعلنت مجموعة من خبراء السياحة الروس، أن السياحة الروسية ستعود إلى مصر خلال الأشهر الثلاثة المقبلة، حيث يتوقف هذا الأمر على جدول الرحلات الصيفى الذى تضعه شركات الطيران.

ونقلت وكالة "أنباء روسيا" الإخبارية، على لسان العاملين فى مجال السياحة والطيران فى موسكو إن عودة السياحة الروسية لمصر يأتى بعد قيام خبراء الطيران الروس قبل بداية العام الجارى بتفتيش مطار القاهرة الدولى، مؤكدون أن استئناف الرحلات الجوية ستعود إلى مصر بحد أقصى فى شهر مارس المقبل.

وأوضحت وسائل الإعلام الروسية أن الرئيس الروسى فلاديمير بوتين تفاوض مع الرئيس المصرى عبد الفتاح السيسي فى هذا الأمر، حيث أكد بوتين مرارا بأن مصر هى واحدة من البلدان المفضلة التى يقصدها الروس للاستجمام كما أن روسيا هى بالمثل بالنسبة لمصر، والاتفاق بشأن الحركة الجوية بين البلدين كاد يقترب من نهايته.

وفى الوقت نفسه، قال ديمترى جورين رئيس الوكالة السياحية الاتحادية الروسية، أنه يأمل باستئناف الرحلات الروسية إلى مصر فى الربع الأول من عام 2017، وعلى الأرجح سيحدث هذا تدريجيا، حيث يتم استئناف الرحلات بانتظام منذ البداية، وستوفر مصر الأمن لهذه الرحلات.

كما ترددت فى الفترة الآخيرة أنباءً عن عودة السياحة الروسية إلى مصر، حيث أن قدم الرئيس الروسى بنفسه ضمانا لهذه العودة بافتتاح القنصلية العامة الروسية فى مدينة الغردقة مؤخرا، حيث أكثر الأماكن المفضلة لدى السياح الروس – ليكتب بذلك سطرا جديدا فى تاريخ العلاقات المصرية الروسية.

بدوره قال فلاديمير بليجين رئيس لجنة التشريع الدستورى فى مجلس الدوما الروسى أنه لا يشغل الجهات المعنية فى كلا البلدين سوى الرفع من درجات التأهب الأمنى على الخطوط الجوية المباشرة ، ونحن فى انتظار تلك الخطوات التى ستكلل هذه الجهود بقدر ما يتمناه كلا الطرفين، موضحا أن القنصلية الروسية فى الغردقة ستدخل فى نظام العمل فى أقرب وقت ممكن.

الجدير بالذكر أنه سيتم استئناف الرحلات الأولى إلى مطار القاهرة وليس شرم والغردقة وهذا لا يثير اهتمام السائحين لأن المسافة بين القاهرة والبحر الأحمر تستغرق 6 ساعات.