إحباط تهريب 6 ملايين قطعة ألعاب نارية عبر ميناء بور سعيد

كتب ــ محمود عبد الراضى

نجحت الإدارة العامة لتأمين محور قناة السويس فى إحباط محاولة تهريب 6 ملايين قطعة ألعاب نارية إلى داخل البلاد عبر ميناء بورسعيد.

وردت معلومات لإدارة البحث الجنائى بالإدارة العامة لتأمين محور قناة السويس، مفادها قيام "محمود . ع " مقيم بالزهور ببورسعيد باستيراد حاوية مشمولها "كبريت" واردة من الصين لميناء بورسعيد، وإخفائه كميات كبيرة من البضائع الممنوعة والمحظور دخولها البلاد .

وعقب تقنين الإجراءات بالتنسيق مع قطاع مصلحة الأمن العام، تم تشكيل لجنة أمنية جمركية لفحص مشمول الرسالة فى حضور مندوب صاحب الشأن، أسفرت أعمالها عن ضبط "790 كرتونة بداخلها 6067200 قطعة ألعاب نارية مختلفة الأشكال والأحجام"، وذلك بالمخالفة للقانون، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال الواقعة، والعرض على النيابة التى باشرت التحقيق.