تجديد حبس الضابط كريم مجدي و3أمناء شرطة 15 يومًا على ذمة التحقيقات في قتل «مجدي مكين»

قرر قاضي المعارضات بمحكمة مصر الجديدة، اليوم الأحد، تجديد حبس الضابط كريم مجدي و٣ أمناء شرطة ١٥ يوما على ذمة اتهامهم بقتل “مجدي مكين” داخل قسم الأميرية.

وكانت نيابة غرب القاهرة الكلية، بإشراف المستشار عبد الرحمن شتلة، المحامي العام الأول، قررت حبس الضابط كريم مجدي و٣ أمناء بقسم الأميرية ٤ أيام على ذمة التحقيقات في القضية.

وقررت النيابة إخلاء سبيل ٦ أمناء شرطة بكفالة ٣ آلاف جنيه لكل منهم، ونسبت للمتهمين اتهامات بتعذيب المجني عليه حتى الموت، والتزوير في محضر الواقعة، والإضرار العمدي بجهة عملهم.

وتسلمت النيابة برئاسة المستشار هيثم أبو ضيف، تقرير الطب الشرعي، الذي أكد تعرض مجدي مكين للتعذيب، وتساند مع أقوال زملاء مجدي مكين في التحقيقات، وأن سبب الوفاة الوقوف على ظهره، ما أحدث له صدمة عصبية في الوصلات العصبية بالنخاع الشوكي، نتج عنه حدوث جلطات في الرئتين، وتسيبب في وفاته.