دفاع «التلاعب بالبورصة»: المتهم الرابع قدم استقالته قبل توزيع أرباح الشركة

واصلت محكمة جنايات القاهرة، برئاسة المستشار أحمد أبو الفتوح ، محاكمة علاء و جمال مبارك، و آخرين ، في القضية المعروفة بـ”التلاعب بالبورصة”.

وقدم دفاع المتهم الرابع أحمد نعيم بدر حافظة عن السجل التجارى للشركة والذى يفيد بان الشركة لايوجد بها مساهم يدعى أحمد نعيم بدر، وأن هذا الشخص كان عضوًا منتدبًا بالشركة وليس له علاقة لاستقالته قبل ان توزع الشركة أرباحها.

أسندت النيابة العامة إلى المتهم جمال مبارك اشتراكه بطريقة الاتفاق والمساعدة مع موظفين عموميين في جريمة التربح والحصول لنفسه وشركاته بغير حق على مبالغ مالية مقدارها 493 مليونًا و628 ألفًا و646 جنيهًا، بأن اتفقوا فيما بينهم على بيع البنك الوطني لتحقيق مكاسب مالية لهم ولغيرهم ممن يرتبطون معهم بمصالح مشتركة وتمكينه من الاستحواذ على حصة من أسهم البنك عن طريق إحدى الشركات بدولة قبرص.