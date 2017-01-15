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تأجيل دعوى إسقاط الجنسية عن هشام عبدالله الي 23 فبراير المقبل

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تأجيل دعوى إسقاط الجنسية عن هشام عبدالله الي 23 فبراير المقبل تأجيل دعوى إسقاط الجنسية عن هشام عبدالله الي 23 فبراير المقبل

هشام عبد الله

قررت الدائرة الثانية بمحكمة القضاء الإدارى بمجلس الدولة، برئاسة المستشار سامى عبد الحميد، نائب رئيس مجلس الدولة وسكرتارية معروف محتار ومحمد عايد، اليوم الأحد، تأجيل الدعوى المقامة من الدكتور سمير صبرى المحامى، والتى تطالب بإسقاط الجنسية المصرية عن الممثل الهارب هشام عبد الله، لاتهامه بالخيانة لـ23 فبراير المقبل.

وقال المحامى سمير صبرى ، فى الدعوى التى حملت رقم 41094 لسنة 70 ق، إن المبلغ ضده انضم حديثًا إلى كتيبة الخونة والعملاء وتجار الوطن، ليظهر على شاشة قناة إخوانية مملوكة للهارب أيمن نور ليسب الدولة المصرية، حيث ظهر عبر البرنامج الذى يقدمه، وتطاول على النظام المصرى والشعب، موجهًا أقذر عبارات السباب والألفاظ الخارجة، إرضاءً لملاك هذه القناة، ولتنفيذ أجندة العمالة والخيانة الإخوانية التى يديرها من خلال هذه القناة، حتى يتقاضى الدولارات، ليبيع الغالية بأبخس الأسعار، مرتكبًا فى حق وطنه العديد من الجرائم، وعلى رأسها جريمة الخيانة العظمى.

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