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رئيس الرقابة الإدارية يظهر لأول مره على الفضائيات ..الليلة

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رئيس الرقابة الإدارية يظهر لأول مره على الفضائيات ..الليلة رئيس الرقابة الإدارية يظهر لأول مره على الفضائيات ..الليلة

اللواء محمد عرفان جمال الدين، رئيس هيئة الرقابة الإدارية (أرشيفية)

كتبت- إ نجي لطفي
> ينفرد الإعلامى أسامة كمال بأول لقاءاته الحصرية فى الحلقة الأولى من برنامجه الجديد” مساء Dmc” بلقاء الوزير محمد عرفان رئيس الرقابة الإدارية وذلك فى أول ظهور تليفزيونى للمسئول الأول عن المتابعة والرقابة فى .
> ويكشف اللقاء أسرار لم تذع من قبل لعمليات أعضاء الرقابة الإدارية كما سيعرض البرنامج لقطات من مداهمات هيئة الرقابة الإدارية فى بعض القضايا الشهيرة وكذلك قضايا لم يعلن عنها من قبل.
> وينفرد أسامة كمال بعدد من التصريحات المهمة والمفاجآت حول عمل هيئة الرقابة الإدارية فى داخل المنظومة الادارية للدولة وما هى أكثر الجهات التى تعمل عليها الرقابة الإدارية .
> يذاع اللقاء فى العاشرة والنصف مساء الليلة فى أولى حلقات “مساء Dmc” على شاشة Dmc العامة.

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