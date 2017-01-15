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اليوم ..إعادة عرض الأفلام الفائزة بالمهرجان القومي للسينما في دورته الـ 20

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أرشيفية

أرشيفية

كتب: هاني صابر

يفتتح صندوق التنمية الثقافية برئاسة الدكتور أحمد عواض بالتعاون مع المهرجان القومي للسينما برئاسة المخرج الكبير الدكتور سمير سيف، اليوم الأحد، أسبوع لعرض الأفلام الروائية القصيرة والتسجيلية والتحريك الفائزة في الدورة الـ 20 للمهرجان القومي للسينما المصرية، والتي ستستمر حتي يوم 20 يناير الجاري بسينما الهناجر، تحت إشراف المخرج السينمائي أِرف فايق المسئول عن النشاط السينمائي بصندوق التنمية الثقافية والتي ستقام يوميًا في تمام الساعة السابعة مساءً، ويعقب العروض ندوات مع صناع هذه الأفلام من ممثلين ومخرجين وكتاب.

وأكد فايق في تصريح صحفي، أنه تم الإتفاق منذ فترة بين صندوق التنمية الثقافية وبين إدارة المهرجان القومي للسينما بعرض الأفلام القصيرة والتسجيلية والتحريك الفائزة في سينما الهناجر مرة أخري حتي يتمكنوا من الحصول علي أبسط حقوقهم من خلال إقامة عروض لأفلامهم ليتمكن عدد كبيرمن أصدقائهم والجمهور مشاهدة هذه الأفلام من خلال إلقاء الضوء عليهم أكثر بتصميم أفيشات لأفلامهم وندوات لمناقشة أعمالهم من الجمهور، والإهتمام بهم إعلاميا لأن أعمالهم فائزة، بالإضافة إلي كون هذه الأفلام لا تعرض تجاريًا في دور العرض التجارية، مؤكدًا أن هذا التقليد سيظل مستمرًا في سينما الهناجر.

ومن المقررعرض 11 فيلمًا خلال هذا الاسبوع وهي “بدايات” لهديل حسن، و”ملح الأرض” لبيشوي أشرف، و”مشبك شعر” لعطيه عادل خيري، و”حار جاف صيفًا” لشريف البنداري، و”صولو” لنيرة الصروي، و”مهاجر إلي السينما” لهاني سمير، و”ذكري الموت المرتقب” لوليد السباعي، و”صورة سيلفي” لمحب وديع، و”زينب” لمراد عبد العاطي، و”زيت” لفادي عطا الله، و”الجريدي” لمحمد الأسواني.

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