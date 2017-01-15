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تجديد حبس معاون مباحث الأميرية و3 أمناء شرطة لاتهامهم بتعذيب مجدى مكين

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تجديد حبس معاون مباحث الأميرية و3 أمناء شرطة لاتهامهم بتعذيب مجدى مكين تجديد حبس معاون مباحث الأميرية و3 أمناء شرطة لاتهامهم بتعذيب مجدى مكين

>كتب كريم صبحى

 

قرر قاضى المعارضات بمحكمة جنح الأميرية، اليوم الأحد، تجديد حبس كريم مجدى، معاون مباحث قسم الأميرية، و3 أمناء شرطة 15 يوماً على ذمة التحقيق، بتهمة تعذيب مجدى مكين حتى الموت.

 

كان  المستشار عبد الرحمن شتلة المحامى العام لنيابات غرب القاهرة أمر فى وقت سابق، بحبس المتهمين على ذمة التحقيق.

 

وطالب طارق جميل سعيد، محامى النقيب كريم مجدى، خلال الجلسة  بإخلاء سبيله أمام قاضى المعارضات، استنادا إلى أن المتهم لا يخشى عليه من الهرب، ولديه عنوان عمل ومسكن معلوم لدى الجهات، ويعمل بجهة رسمية ولا يمكن له مغادرة البلاد إلا بتصريح.

 


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