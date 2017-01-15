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مصلحة الجوازات تقدم تسهيلات لكبار السن وذوى الاحتياجات الخاصة

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مصلحة الجوازات تقدم تسهيلات لكبار السن وذوى الاحتياجات الخاصة مصلحة الجوازات تقدم تسهيلات لكبار السن وذوى الاحتياجات الخاصة

>كتب محمود عبد الراضى

اتخذت مصلحة الجوازات والهجرة والجنسية مجموعة من الإجراءات من شأنها تسهيل وتيسير الإجراءات الإدارية التنظيمية بما يتماشى مع احترام حقوق الإنسان، وذلك من خلال رصد الحالات الإنسانية بين المواطنين المترددين على كافة الأقسام التابعة للمصلحة لتقديم كافة التسهيلات اللازمة لحصولهم على مختلف الخدمات الشرطية .

 

واستقبلت أقسام جوازات "كفر صقر ، وشبين الكوم ، والسويس ، وأسوان، والعجوزة، والجيزة، و 15مايو، وإدارة المراقبة والتسجيل، وإدارة الإقامة"  22 مواطنا جميعهم من كبار السن وذوى الإحتياجات الخاصة والمرضى وغير القادرين على الحركة، وذلك بمكاتب رؤساء أقسام الجوازات، وخارج أقسام الجوازات، لتقديم كافة التسهيلات اللازمة لهم فى استخراج جوازات السفر والوثائق الخاصة بهم.

 

وأكدت وزارة الداخلية استمرار اتخاذ كافة الإجراءات التى من شأنها التسهيل والتيسير على المواطنين حال ترددهم على كافة المواقع الشرطية.

 

 


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