نيابة العياط تستعلم عن الحالة الصحية لميكانيكى اعتدى عليه عاملين

كتب أحمد الجعفرى

استعلمت نيابة العياط بجنوب الجيزة برئاسة المستشار محمد السرجانى رئيس النيابة على الحالة الصحية لـ"أحمد كرم" ميكانيكى تلقى طعنة نافذة بآلة حادة فى الصدر سددها له عاملين بسبب خطبته طليقة أحدهما بدائرة قسم شرطة العياط، وطلبت النيابة تحريات المباحث حول الواقعة للوقوف على ظروفها وملابساتها.

وكشفت التحقيقات الأولية أن عاملين اعتديا على المجنى عليه وأصابه أحدهما بآلة حادة، وفرا هاربين، وتم نقل المصاب إلى المستشفى العام بالعياط، ثم أم المصريين نظراً لخطورة حالته الصحية، وتمكنت قوات الأمن من إلقاء القبض على المتهمين، وتم تحرير محضر بالواقعة وأحيل للنيابة التى باشرت التحقيقات.