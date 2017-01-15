الطيران المدنى الكويتى: هبوط اضطرارى لطائرة ألمانية للاشتباه بوجود قنبلة

الكويت (أ ش أ)

أعلنت الإدارة العامة للطيران المدنى الكويتية، اليوم الأحد، هبوط طائرة ركاب مدنية تابعة لشركة ألمانية (يورو وينكس) اضطراريا فى مطار الكويت الدولى بسبب الاشتباه بوجود قنبلة على متنها.

وقال المتحدث الرسمى باسم الإدارة منصور الهاشمى، فى تصريحات اليوم، أن الطائرة كانت تقل على متنها 299 راكبا وكانت متجهة من مطار صلالة فى سلطنة عمان إلى مدينة كولن الألمانية.

وأضاف الهاشمى أن إدارة العمليات تلقت بلاغا من كابتن الطائرة يفيد بحاجته إلى الهبوط اضطراريا فى مطار الكويت الدولى، مشيرا إلى التعامل مع البلاغ حسب إجراءات الطوارئ والسلامة.

وأشار إلى أنه بحسب التحقيقات الأولية تم التأكد من خلو الطائرة من أى متفجرات.