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وسائل إعلام إسرائيلية: إطلاق نار تجاه جنود الاحتلال قرب حدود غزة

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وسائل إعلام إسرائيلية: إطلاق نار تجاه جنود الاحتلال قرب حدود غزة وسائل إعلام إسرائيلية: إطلاق نار تجاه جنود الاحتلال قرب حدود غزة

>غزة (أ ش أ)

تعرضت دورية عسكرية لجيش الاحتلال الإسرائيلى صباح اليوم الأحد، إلى عملية إطلاق رصاص عند الحدود مع قطاع غزة، دون التبليغ عن إصابات بصفوف الجنود.

وذكرت وسائل إعلام إسرائيلية، أن مسلحين فلسطينيين أطلقوا صباح اليوم، النار باتجاه قوة عسكرية إسرائيلية على حدود قطاع غزة.

وبحسب الجيش الإسرائيلى، فقد تعرضت قوة عسكرية كانت تقوم بنشاطات بالقرب من الجدار الأمنى جنوب قطاع غزة إلى إطلاق نار دون وقوع إصابات، إلا أن المركبة العسكرية لحق بها أضرار.

وتتوغل منذ ساعات عدة آليات وجرافات عسكرية إسرائيلية بشكل محدود فى أراضى المواطنين الفلسطينيين شرق مدينة رفح جنوب القطاع، وتقوم بعمليات تجريف وإطلاق نار متقطع.


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